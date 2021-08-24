«Говорят, будто бы я унижала её». Медведева высказалась об отношениях с Загитовой

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой.

«Отношения с Алиной нейтральные. Мы здороваемся, общаемся, но мы не подруги. Не люблю быть с людьми в плохих отношениях. И ещё я не люблю, когда мне притягивают, что я кого-то оскорбляю. Возможно, что-то кому-то показалось, но я не оскорбляла Алину. Я могла быть в плохом настроении, злиться, но я точно знаю, что никогда ничем её не обижала. А мне приписывают, будто бы я человека оскорбляла, унижала… Кому такое понравится?

У меня был как-то такой разговор на всём этом фоне. Мы, по-моему, из друзей друг друга поудаляли, поотписывались. Потом подписались обратно, вот это всё. Я как-то подошла, говорю: вот же мы тут, стоим вместе, смеёмся, отношения же у нас нормальные. В общем как-то эта тема сошла на нет, я думаю — ну и ладно, главное, что сама перед собой чиста», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.