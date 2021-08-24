Евгения Медведева раскрыла стоимость тренировок у канадца Брайана Орсера

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла стоимость тренировок у канадского специалиста Брайана Орсера.

Напомним, Медведева уехала в Канаду к Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась к Этери Тутберидзе в «Хрустальный», но пропустила сезон из-за травмы и болезни.

«Брайана я сама оплачивала, кто бы что ни говорил. Были статьи, что мне по 6 млн рублей в месяц выделяют на Брайана. Я бы очень хотела, мне бы очень сильно это упростило жизнь. Я просто сидела и думала: где же мои 6 млн в месяц, а? Можно, пожалуйста? Нет, мы всё сами оплачивали.

У Брайана на каждого спортсмена одна стандартная цена. 100 долларов в час – и они неизменны, это всё, что он берет за свою работу», – сказала Медведева на YouTube-канале Fametime TV.