Италия претендует на проведение отменённого китайского Гран-при по фигурному катанию

Италия претендует на проведение отменённого этапа Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти с 5 по 7 ноября в Чунцине (Китай). Об этом сообщила пресс-служба итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG).
«С 2017 года мы проводим крупные мероприятия на нашей территории постоянно, демонстрируя свой потенциал, учитываем важность и ценность обратной связи. В прошлом сезоне, в условиях пандемии мы организовали Гран-при Италии в полной безопасности, и поэтому хотим сообщить о готовности помочь и в этой трудной ситуации. Мы хотим поддержать наших спортсменов, позволив им соревноваться на престижном уровне, на этапе, который будет иметь решающее значение в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине. Теперь мы ждём ответа ISU», — приводит слова президента федерации Андреа Джоса пресс-служба FISG.
Отмечается, что при удовлетворительном ответе на заявку Гран-при пройдёт в Турине в установленные даты.
- 24 августа 2021
-
19:33
-
17:33
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:17
- 23 августа 2021
-
21:06
-
18:15
-
16:55
-
14:34
- 22 августа 2021
-
17:16
-
14:25
-
13:00
-
00:41
- 21 августа 2021
-
11:25
- 20 августа 2021
-
11:04
- 19 августа 2021
-
18:30
-
09:08
-
08:31
- 18 августа 2021
-
23:23
-
12:19
-
11:53
-
10:42
-
08:19
- 17 августа 2021
-
18:20
-
09:40
- 16 августа 2021
-
19:20
-
18:09
-
12:43
-
08:37
-
08:31
-
03:38
- 15 августа 2021
-
21:16
-
17:27
-
14:18