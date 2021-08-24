Италия претендует на проведение отменённого китайского Гран-при по фигурному катанию

Италия претендует на проведение отменённого этапа Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти с 5 по 7 ноября в Чунцине (Китай). Об этом сообщила пресс-служба итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG).

«С 2017 года мы проводим крупные мероприятия на нашей территории постоянно, демонстрируя свой потенциал, учитываем важность и ценность обратной связи. В прошлом сезоне, в условиях пандемии мы организовали Гран-при Италии в полной безопасности, и поэтому хотим сообщить о готовности помочь и в этой трудной ситуации. Мы хотим поддержать наших спортсменов, позволив им соревноваться на престижном уровне, на этапе, который будет иметь решающее значение в преддверии Олимпийских игр-2022 в Пекине. Теперь мы ждём ответа ISU», — приводит слова президента федерации Андреа Джоса пресс-служба FISG.

Отмечается, что при удовлетворительном ответе на заявку Гран-при пройдёт в Турине в установленные даты.