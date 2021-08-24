Косторная – о совершеннолетии: хочу прыгнуть с 200-метровой вышки, до этого нельзя было

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о планах, которые реализует после наступления совершеннолетия. Сегодня, 24 августа, Косторной исполнилось 18 лет.

«Радуюсь полной дееспособности. Если я захочу что-то сделать сама, мне не нужно будет никого спрашивать и ничего обсуждать. Я просто пойду и сделаю это. Хочется получать от жизни максимум. Всё только начинается, всё самое интересное впереди. Я хочу прыгнуть в Скайпарке в Сочи с 200-метровой вышки, и вот с сегодняшнего дня я могу это сделать. До этого нельзя было», — сказала Косторная в эфире «Первого канала».

Также Косторная рассказала о взаимоотношениях с коллегами по команде и тренерами.

«Всегда бывают какие-то конфликты. Важно уметь правильно и грамотно их решать. В основном конфликты заключаются в том, что если я считаю, что я права, то буду отстаивать свою точку зрения до последнего вздоха», — сказала Косторная.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.