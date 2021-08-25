Российский фигурист Свириденко оценил вероятность перехода в сборную Чехии

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о выступлении на открытых прокатах сборной Чехии. По его словам, организационными моментами занимался его тренер Сергей Розанов.
«В прошлом сезоне я пропустил чемпионат России, да и в целом мало где выступал. Это сняло с меня многие ограничения. Поэтому я предложил выступить в Чехии, а Сергей Александрович договорился об этом с организаторами.
Выступил, скажем так, не очень. В целом был неплохо готов, но прокаты в августе мне всегда тяжело даются. В общем, могло быть лучше. Уход Розанова из академии Плющенко не повлиял на мою подготовку, ведь я продолжаю заниматься с ним в «Динамо» в Новогорске. Сначала мы работали на летних сборах в Европе, а затем я поехал на прокаты», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Спортсмен отметил, что планирует переход в сборную Чехии, но пока этот вопрос находится на стадии рассмотрения.
«По поводу смены гражданства пока точно не могу сказать. Переход в сборную Чехии — не одномоментное событие. Есть вероятность, что трансфер вообще не состоится. Для перехода нужно много всего: и согласие федераций, и оформленная прописка. Поэтому в этом сезоне на международных стартах за Чехию я не буду выступать. На данный момент от нашей федерации пришло согласие, чтобы я посетил прокаты в другой стране», — добавил Леонид.
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