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Ученицы Этери Тутберидзе выиграли юниорское первенство Москвы по фигурному катанию

Ученицы Этери Тутберидзе выиграли юниорское первенство Москвы по фигурному катанию
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Воспитанница группы Этери Тутберидзе Любовь Рубцова одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров в соревнованиях девушек с первым спортивным разрядом (11-15 лет). По сумме двух программ Рубцов набрала 178,30 балла. Второе место заняла ещё одна спортсменка из «Хрустального» Дарья Сарымсакова (170,82), бронзу завоевала Дарья Гаращук из спортклуба «Армия фигурного катания» (162,49).

Рубцова лидировала после короткой программы. В произвольной лучше была Сарымсакова, что позволило ей подняться с шестого на второе место. Отметим, что обе ученицы Тутберидзе исполнили каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной лутц – ойлер – тройной сальхов во второй части программы. В начале проката Сарымсакова также справилась каскадом тройной флип – тройной тулуп.

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