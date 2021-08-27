Ягудин — Авербуху: приезжайте в Сочи, мы вас научим уверенно стоять на льду
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал видео, на котором хореограф Илья Авербуха катается в белых коньках.
В своём «инстаграме» Ягудин выложил видео, на котором Авербух стоит на льду в белых коньках с телефоном в руках и чуть не сталкивается с проезжающей мимо девочкой.
«Илья Изяславич, может вам на подкаточку? Приезжайте в Сочи, мы вам ботиночки мужские подберём, чёрные, и научим уверенно стоять на льду», — подписал пост Ягудин.
Авербух отреагировал на предложение: «Лёх, это тапочки». «Факты и видео говорят о другом», — парировал Ягудин.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьёв вмешался в дискуссию: «Не надо, беленькие отлично смотрятся».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина.
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