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Подписчики предположили, что у Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» романтические отношения

Подписчики предположили, что у Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» романтические отношения
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Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова и хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков стали выкладывать в «Инстаграме» фотографии из одних и тех же мест. Подписчики предположили, что между молодыми людьми завязались романтические отношения.

Подписчики стали замечать, что 19-летняя Алина и 20-летний Дмитрий выкладывают фотографии в свои аккаунты из одних и тех же мест в одни и те же дни. Они в одно время рассекают волны на досках, также одновременно отдыхают в банном комплексе.

Ещё одним признаком того, что у спортсменки появился поклонник, фанаты называют частые фото в профиле Алины с огромными букетами цветов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алины Загитовой.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Воронкова.

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