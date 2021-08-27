Лев Лазарев из ЦСКА выиграл первенство Москвы по фигурному катанию среди юниоров

Воспитанник ЦСКА Лев Лазарев одержал победу на первенстве Москвы по фигурному катанию среди юниоров в соревнованиях по программе кандидатов в мастера спорта в возрастной группе 13-19 лет. Лазарев выиграл как короткую, так и произвольную программу, набрав в сумме 222,03 балла. Вторым стал ещё один армеец Григорий Фёдоров (207,87), который более балла выиграл у занимающегося в «Самбо-70» Арсения Федотова (206,61).

На четвёртую позицию благодаря второму месту в произвольной программе поднялся ещё один воспитанник «Хрустального» Марк Лукин (203,58). Пятым стал Артём Ковалёв, занимающийся в школе Александра Волкова.

Отметим, что в программах призёров не было прыжков в четыре оборота. Лукин дважды прыгал четверной тулуп — в каскаде успешно, а с сольного упал. Ковалёв исполнил четверной сальхов, но прыгнул две «бабочки» и сорвал вращение.