Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я прыгнула с высоты 207 метров!» Алина Загитова — о посещении экстрим-парка в Сочи

«Я прыгнула с высоты 207 метров!» Алина Загитова — о посещении экстрим-парка в Сочи
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной посетила «Скайпарк» в Сочи — прыгнула на банджи-джампинге и прокатилась на высотных качелях.

«От прыжка до полёта — всего один шаг. Сегодня мы с Сабиной были в «Скайпарке», и это что-то невероятное!

Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?

Я прыгнула с высоты 207 метров! Сестрёнка покорила 170 м! Это ощущение полёта и какой-то нереальной свободы непередаваемо.

И знаете, что я поняла? В мире ещё столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного! Всё самое крутое впереди у каждого из нас, никогда не сдавайтесь и помните — главное, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути! Прыжок в новое и неизведанное — совершать можно во всех смыслах!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Загитова заваливает прыжки в шоу. Не помогает даже подготовка с Тутберидзе Загитова заваливает прыжки в шоу. Не помогает даже подготовка с Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021