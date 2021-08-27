«Я прыгнула с высоты 207 метров!» Алина Загитова — о посещении экстрим-парка в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной посетила «Скайпарк» в Сочи — прыгнула на банджи-джампинге и прокатилась на высотных качелях.
«От прыжка до полёта — всего один шаг. Сегодня мы с Сабиной были в «Скайпарке», и это что-то невероятное!
Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?
Я прыгнула с высоты 207 метров! Сестрёнка покорила 170 м! Это ощущение полёта и какой-то нереальной свободы непередаваемо.
И знаете, что я поняла? В мире ещё столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного! Всё самое крутое впереди у каждого из нас, никогда не сдавайтесь и помните — главное, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути! Прыжок в новое и неизведанное — совершать можно во всех смыслах!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
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