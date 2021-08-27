Этап Гран-при, от которого отказался Китай, пройдёт в Италии

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что третий этап Гран-при, от проведения которого отказался Китай, пройдёт в Турине (Италия) с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба ISU.
После отказа Китая ISU предложил другим странам, заинтересованным в проведении этапа Гран-при, подать заявки. В итоге международная федерация выбирала из трёх вариантов: Турин, Дебрецен (Венгрия) и Норвуд (штат Массачусетс, США).
В российской заявке на третий этап Гран-при: у женщин — Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова, у мужчин — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Михаил Коляда. В танцах на льду Россию должны были представить Александра Степанова и Иван Букин, в соревнованиях спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.
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