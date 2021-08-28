Лайшев: меня передёргивает, когда слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о публикации Международным союзом конькобежцев (ISU) правил, по которым в соревнованиях по фигурному катанию смогут принимать участие спортсмены, перешедшие из одной гендерной категории в другую.

«Честное слово, меня передёргивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за чёткую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины — с женщинами. Другого просто не может быть.

Надо контролировать спорт и оставлять всё на своих местах. Я работаю с детьми, и не дай бог у меня начнётся вся эта катавасия. Даже боюсь представить, просто ужас какой-то. Издеваться над эстетическим видом спорта нельзя.

Признаюсь, лет 30 назад я был категорически против того, чтобы девушки занимались самбо и дзюдо. Это так дико смотрелось. Но сейчас женские единоборства ни у кого не вызывают удивления, и это можно понять — тут история про равенство и справедливость. В случае с трансгендерами ситуация совершенно другая: ни о каком равенстве и речи быть не может. Нужно остановиться, потому что это путь в никуда. Нам следует сохранять природное равновесие. Смотреть на мужчин в женском катании будет тошнотворно», — приводит слова Лайшева Sport24.