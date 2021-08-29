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Елизавета Туктамышева показала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Елизавета Туктамышева показала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала новые наряды на контрольных прокатах, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Публикация доступна в «инстаграме» журналистки Натальи Понариной.

Ранее стало известно, что короткую программу на мелодию «Танго Oblivion» в исполнении японской певицы Misia Туктамышевой поставил хореограф Илья Авербух. В качестве музыкального сопровождения произвольной программы, постановщиком которой стал Никита Михайлов, выбраны «Arabia» Hanine El Alam и «My Love» Darbuka Dance Music в исполнении Артёма Узунова.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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