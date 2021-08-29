Рудковская — сыну Александру: никого не слушай, кроме своих родителей и тренеров!

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская прокомментировала пост их восьмилетнего сына Александра, который показал фрагмент новой программы.
«Там много интересных находок от Николая Морозова и Евгения Плющенко. А пока 2,5 А, 2F, 2Lz+1eu +2S!» — подписал видео Саша Плющенко.
Видео можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».
«Сашенька, никого не слушай, кроме своих родителей и тренеров! Все те злые тёти, что пишут тебе гадости и сравнивают с папой, никогда даже не видели, как твой папа катался в 8 лет, и даже не знают, что ты делаешь самый сложный контент для мальчика 2013 г.р.! Вместо того, чтобы поддержать реально талантливого и трудолюбивого мальчика эти (далее в оригинале эмодзи лягушки. – Прим. «Чемпионата».) пишут тебе гадости, но ты же знаешь, что «собаки лают, а караван идёт»! Твой труд и талант в итоге победят зло и всех хейтеров, у которых нет ни стыда, ни совести! Писать гадости на странице 8-летнего мальчишки — трудяги! Мы их победим! Увидишь!» — прокомментировала Рудковская.
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