Пётр Гуменник: новая короткая программа на современную мелодию — необычный выбор для меня

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира — 2020 Пётр Гуменник рассказал о новых программах для олимпийского сезона.

«Короткая программа на современную мелодию поставлена Николаем Морозовым. Для меня это необычный выбор. И музыку такую раньше не использовал, и дорожку, которую предложил Морозов, не исполнял. Словом, очень интересный опыт, который, надеюсь, и результат принесёт. В произвольной программе буду кататься под музыку Арама Хачатуряна к балету «Спартак». Эту программу поставил хореограф нашей группы Николай Морошкин. После «Ромео и Джульетты» и «Призрака оперы» выбор «Спартака» был достаточно логичен. Можно сказать, что продолжаю традиции.

Усилил ли я контент по сравнению с прошлым сезоном? В прошлом году использовал очень много вариантов. И с одним четверным исполнял программу, и с двумя, и с лутцем, и без. На нынешний сезон тоже есть два варианта. Либо буду прыгать только сальхов — один в короткой программе и два в произвольной, либо добавлю ещё и тулуп. С лутцем экспериментировать не буду», — приводит слова Гуменника «Р-Спорт».