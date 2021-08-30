Пётр Гуменник: новая короткая программа на современную мелодию — необычный выбор для меня

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира — 2020 Пётр Гуменник рассказал о новых программах для олимпийского сезона.
«Короткая программа на современную мелодию поставлена Николаем Морозовым. Для меня это необычный выбор. И музыку такую раньше не использовал, и дорожку, которую предложил Морозов, не исполнял. Словом, очень интересный опыт, который, надеюсь, и результат принесёт. В произвольной программе буду кататься под музыку Арама Хачатуряна к балету «Спартак». Эту программу поставил хореограф нашей группы Николай Морошкин. После «Ромео и Джульетты» и «Призрака оперы» выбор «Спартака» был достаточно логичен. Можно сказать, что продолжаю традиции.
Усилил ли я контент по сравнению с прошлым сезоном? В прошлом году использовал очень много вариантов. И с одним четверным исполнял программу, и с двумя, и с лутцем, и без. На нынешний сезон тоже есть два варианта. Либо буду прыгать только сальхов — один в короткой программе и два в произвольной, либо добавлю ещё и тулуп. С лутцем экспериментировать не буду», — приводит слова Гуменника «Р-Спорт».
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