Пётр Гуменник: прохожу службу в Вооружённых силах. Автомат разбираю за 11 секунд

Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал об ожиданиях от домашнего чемпионата России, почему он никогда не крестится перед исполнением программ, а также о службе в армии.
«Является ли плюсом, что чемпионат России пройдёт в моём городе, в Санкт-Петербурге? Вот уж не знаю! Возможно, присутствие родных и друзей на трибунах, а также тренировки в привычной обстановке помогут, но привык ездить на чемпионаты России. Меня это как-то даже вдохновляло.
Мой отец — православный священник, но я не считаю нужным выставлять напоказ свою веру. Она во мне. Посещаю храм, стараюсь соблюдать пост, но так, чтобы это не мешало переносить тренировочные нагрузки.
ЕГЭ по биологии уже пересдал и подумываю о поступлении в университет на специальность, связанную с этой наукой. Только годик придётся подождать. Сейчас прохожу службу в Вооружённых силах. В спортивной роте. Строевой подготовкой занимался, автомат разбираю за 11 секунд. Надеюсь всё-таки, что моей основной боевой подготовкой будет олимпийская», — приводит слова Гуменника «Р-Спорт».
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