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Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии

Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии
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Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход в сборную страны российской фигуристки Анастасии Губановой.

«Анастасия — серебряный призёр международных соревнований «Золотой конёк Загреба» 2018 года и серебряный призёр финала юниорского Гран-при 2016 года.

Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она будет дебютировать со своими новыми программами сезона! Волнуетесь?» — гласит заявление федерации.

До марта 2018 года фигуристка жила в Санкт-Петербурге и тренировалась в петербургской СШОР. Сезон- 2018/2019 провела в Москве в ЦСКА под руководством Елены Буяновой. В июле 2019 года закончила сотрудничество с Еленой Буяновой и вернулась в Санкт-Петербург, в группу Евгения Рукавицына.

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