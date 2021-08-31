Фигуристка Талалайкина не уведомляла тренерский штаб о переходе в сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина не уведомила тренеров о своих планах выступать за команду Италии.
«Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за Италию», — приводит слова своего собеседника ТАСС.
Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила в своём «инстаграме» информацию о том, что 19-летняя Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии.
Мария Талалайкина — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призёр Кубка России – 2020. Начинала работу под руководством тренера Ксении Дорониной. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.
Отметим, также сегодня, 31 августа, Федерация фигурного катания Грузии официально подтвердила переход российской фигуристки Анастасии Губановой в сборную страны.
- 31 августа 2021
-
15:28
-
14:32
-
12:41
- 30 августа 2021
-
21:00
-
13:49
-
13:37
-
08:28
- 29 августа 2021
-
19:42
-
17:26
-
17:23
-
15:04
-
12:45
- 28 августа 2021
-
13:45
- 27 августа 2021
-
20:30
-
20:22
-
18:43
-
18:02
-
12:33
-
12:06
- 26 августа 2021
-
21:44
-
18:03
-
10:37
-
10:05
- 25 августа 2021
-
21:32
-
18:21
-
13:20
-
13:07
-
13:02
- 24 августа 2021
-
21:44
-
20:21
-
19:33
-
17:33
-
14:13
-
13:56
-
13:40