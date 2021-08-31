Фигуристка Талалайкина не уведомляла тренерский штаб о переходе в сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина не уведомила тренеров о своих планах выступать за команду Италии.

«Талалайкина не уведомляла своих тренеров о том, что планирует выступать за Италию», — приводит слова своего собеседника ТАСС.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила в своём «инстаграме» информацию о том, что 19-летняя Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

Мария Талалайкина — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России, бронзовый призёр Кубка России – 2020. Начинала работу под руководством тренера Ксении Дорониной. В последнее время выступала и тренировалась под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына.

Отметим, также сегодня, 31 августа, Федерация фигурного катания Грузии официально подтвердила переход российской фигуристки Анастасии Губановой в сборную страны.

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