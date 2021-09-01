Евгений Плющенко — о восьмилетнем сыне: отправили Саню во второй класс!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографии своего восьмилетнего сына Александра, который пошёл во второй класс.

«Отправили Саню во второй класс! Всех школьников — с Днём знаний! А всех спортсменов — с началом и открытием нового соревновательного сезона!» — написал Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.