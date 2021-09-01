Евгения Медведева стала студенткой МГУ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет (МГУ). Этой новостью фигуристка поделилась в «сториз» своего «инстаграма».
Учиться 21-летняя спортсменка будет на факультете под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».
«Теперь я студентка МГУ», — подписала фотографию Медведева.
Фотографии можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Евгении Медведевой.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).
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