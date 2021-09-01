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Татьяна Тарасова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Хорватией

Татьяна Тарасова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Хорватией
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет футболистам сборной России перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.

«Желаю удачи сегодня нашей футбольной сборной! Ребятам надо постараться играть свободно и грамотно, не бояться потерять мяч и идти вперёд. Самое главное — не бояться, это всё-таки игра. Да, соперник серьёзный, но всегда очень важно самому отвечать за себя, не думать о сопернике и его уровне. Когда сам за себя отвечаешь и делаешь, что нужно, всё хорошо получается. Любой соперник может сделать с тобой всё что угодно, если ты не готов и боишься. Самое важное — не думать о сопернике, думать только о себе, о том, как играть и как сделать всё возможное для победы», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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