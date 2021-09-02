Судья рассказал почему организаторы ОИ-2002 решили вручить два золота в парном катании

Судья Александр Веденин рассказал, как организаторам на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити удалось добиться вручения двух золотых медалей в парном катании. Сначала первыми стали россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Однако из-за судейского скандала оценки были пересмотрены, в результате чего победителями также были объявлены канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье.

«Всё сделала пресса, которая в те годы играла в Северной Америке огромную роль. Недаром ее называли «пятая власть». Началось с того, что американская телекомпания NBC купила права на показ Олимпийских Игр и планировала хорошо заработать. Но бешеных трансляций не получилось, и медиаменеджеры стали думать: как привлечь зрителя? Весь мир тогда приник к экранам телевизоров — они хотели увидеть, как добро победит зло. Правда, тогда победила Оксана Баюл. NBC стали срочно искать новый скандал — гонялись за всеми судьями, прикладывали микрофоны к дверям кабинета, в котором они заседали.

И вот французская судья Мари-Рен Ле Гунь — представитель западного блока — ставит российских фигуристов Бережную и Сихарулидзе на первое место. На нее начали давить всеми силами. Мне рассказал непосредственный участник события, как эта судья была сказочно горда собой — что проявила свободолюбие. Она уже понимала, что стала героем вечера. Обычно, когда итог судейства выглядит, как 5:4, все ищут, кто же персонально был этим решающим пятым голосом. Французская судья знала, что решающий голос был ее. И она улыбалась, очень гордилась собой. В этом состоянии она вышла из комнаты для судей и направилась к автобусу. Ее остановил один из технических руководителей ISU, поговорил с ней буквально две минуты, и в автобус эта дама вошла уже вся в слезах — в состоянии, близком к истерике. У отеля ее уже встречали две руководящие дамы из технического комитета ИСУ, такие же взбалмошные, как она сама. Им судья сказала, что ее заставил так поступить президент французской федерации Даидье Гайаге, оказавший на нее беспрецедентное давление. Якобы она в бригаде парного катания ставит на первое место русскую пару, а за это русский судья ставит в танцах на льду на первое место французскую пару Анисина-Пейзера.

На следующий день она уже отказалась от этих показаний, но скандал был запущен. Доказать ничего не было возможно, да и сама судья уже прекратила кого-либо обвинять. Тем более, российская судья в танцевальной бригаде Алла Шеховцова поставила на первое место как российскую пару Лобачева — Авербух, а не французскую. Казалось бы, все основания для скандала исчезли. Но северо-американская пресса уже не могла остановиться и продолжала раздувать скандал. Тут-то и возникла спасительная идея о двух золотых медалях, а затем и идея изменения системы судейства. Возникла новая система оценок, которой мы пользуемся и сегодня. Конечно, она дает возможности для определения более объективной оценки проката. Но определяют-то оценки по-прежнему люди со своими разными и субъективными мнениями», — цитирует Веденина «Матч ТВ».

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