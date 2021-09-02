Анна Щербакова опубликовала пост о начале учебного года

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала пост, посвящённый началу учебного года.
«Начало нового учебного года — это когда перед тренировкой ещё на линейку успела сходить», — написала Щербакова.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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