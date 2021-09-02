Дмитрий Алиев может принести России третью квоту на Олимпиаду-2022

Российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия), по итогам которого будут распределены оставшиеся квоты на участие в Олимпиаде-2022, сообщает официальный сайт «Международного союза конькобежцев».
На этом турнире определится, получит ли сборная России третью квоту в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Запасными на данный этап серии ISU Challenger заявлены российские фигуристы: Артур Даниелян, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Александр Самарин.
Соревнование Nebelhorn Trophy пройдёт с 22 по 25 сентября.
Дмитрий является чемпионом Европы 2020, серебряным призёром чемпионата Европы 2018.
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