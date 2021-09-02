Яблоков занял второе место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Кошице

В Кошице (Словакия) завершилось выступление спортсменов в рамках короткой программы на третьем этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Российский фигурист Илья Яблоков по итогам короткой программы занял вторую строчку, набрав 73,25 балла. Кирилл Сарновский занимает третью строчку с результатом 71,48 балла. Следом за ним на четвёртом месте идёт Андрей Анисимов. Исполнение его программы судьи оценили на 71,12 балла.

Ещё один россиянин Александр Голубев расположился на шестой строчке (67,84 балла).

Лидирует американский фигурист Уильям Аннис. Его результат 76,21 балла.

С произвольными программами фигуристы выступят в пятницу, 3 сентября.

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