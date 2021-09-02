«Не я первый начинаю». Алексей Ягудин — о причинах резких комментариев в соцсетях

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексея Ягудин во время марафона «Новое знание» рассказал, в каких случаях публикует в социальных сетях резкие комментарии.

«Не я первый начинаю, я никогда себе не позволю прийти на страницу чужого человека и нагадить там и я не приемлю такого поведения по отношению к себе. Меня Татьяна Тотьмянина учит не отвечать и игнорировать. Я порой могу сдерживать себя, но порой дверь открывается.

Я никогда первым не начинаю. Вот вчера я выставил фотографию с дочкой, так мне написали: «Что, отец, не мог нормальных цветов купить?» Да какое ваше дело, какие я цветы купил», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Супруга Ягудина, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, отметила, что против такого поведения мужа: «Когда Лёша реагирует на это, я против. Видимо, это своеобразный олимпийский вид общения. Мне порой очень жалко этих людей, они, не зная тебя и ситуации, могут написать: «Ой, а когда третий ребенок?» Или «чтоб ты сдох», или «какие у вас дети уроды». Вот если детей трогают, то и я могу вспылить».