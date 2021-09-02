Российские пары лидируют после короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Кошице

Россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев захватили лидерство в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе юниорского Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия). Вторыми в короткой программе стали россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Третий результат показали представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава.

Третий российский дуэт Полина Костюкович/Алексей Брюханов занимает четвёртое место перед произвольной программой.

Отметим, что лидеры получили снижение оценки за то, что не уложились во временные рамки программы, а два других российских дуэта не избежали падений.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 60,64.

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 58,20.

3. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 57,64.

4. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (Россия) – 56,37.