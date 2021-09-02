Плющенко оценил выступление Муравьёвой и Жилиной в короткой программе на этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поблагодарил воспитанниц своей академии и тренера Дмитрия Михайлова за выступление в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Кошице.
После выступления половины участниц лидирует Софья Муравьёва, набравшая 72,52 балла. Вероника Жилина уступает ей один балл. Обе тренируются в «Ангелах Плющенко». На третьей позиции с отставанием в 3,5 балла от лидера воспитанница Анны Царёвой Мария Захарова. Из ещё не выступавших фигуристок вмешаться в борьбу за призовые места могут Аделия Петросян и представляющая Украину Анастасия Шаботова.
«Наши звёзды. Автографы. Супер! Дмитрий Сергеевич, работочка закончилась на сегодня. Хорошо отработали. Даже супер отработали. Всем тренерам большой привет, команде большой привет, всей академии и родителям большой привет», — говорит Плющенко в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
- 2 сентября 2021
-
20:22
-
18:13
-
17:31
-
15:51
-
15:17
-
14:30
-
12:15
-
11:24
-
11:15
- 1 сентября 2021
-
17:26
-
13:04
-
12:20
-
11:05
- 31 августа 2021
-
15:28
-
14:32
-
12:41
- 30 августа 2021
-
21:00
-
13:49
-
13:37
-
08:28
- 29 августа 2021
-
19:42
-
17:26
-
17:23
-
15:04
-
12:45
- 28 августа 2021
-
13:45
- 27 августа 2021
-
20:30
-
20:22
-
18:43
-
18:02
-
12:33
-
12:06
- 26 августа 2021
-
21:44
-
18:03
-
10:37