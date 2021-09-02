Плющенко оценил выступление Муравьёвой и Жилиной в короткой программе на этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поблагодарил воспитанниц своей академии и тренера Дмитрия Михайлова за выступление в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Кошице.

После выступления половины участниц лидирует Софья Муравьёва, набравшая 72,52 балла. Вероника Жилина уступает ей один балл. Обе тренируются в «Ангелах Плющенко». На третьей позиции с отставанием в 3,5 балла от лидера воспитанница Анны Царёвой Мария Захарова. Из ещё не выступавших фигуристок вмешаться в борьбу за призовые места могут Аделия Петросян и представляющая Украину Анастасия Шаботова.

«Наши звёзды. Автографы. Супер! Дмитрий Сергеевич, работочка закончилась на сегодня. Хорошо отработали. Даже супер отработали. Всем тренерам большой привет, команде большой привет, всей академии и родителям большой привет», — говорит Плющенко в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».