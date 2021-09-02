Две фигуристки «Ангелов Плющенко» захватили лидерство на 3-м этапе юниорского Гран-при

Российские фигуристки занимают первые четыре места после короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия).

Лидирует Софья Муравьёва из академии «Ангелы Плющенко», менее балла уступает ей ученица той же школы Вероника Жилина. На третьей позиции расположилась Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе. 0,26 балла проигрывает ей воспитанница Анны Царёвой Мария Захарова.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия

Девушки. Короткая программа

1. Софья Муравьёва (Россия) – 72,52.

2. Вероника Жилина (Россия) – 71,57.

3. Аделия Петросян (Россия) – 69,30.

4. Мария Захарова (Россия) – 69,04.

5. Ким Чхэ-ён (Южная Корея) – 65,17.

6. Ава Мари Зиеглер (США) – 60,03.