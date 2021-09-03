Камила Валиева и Майя Хромых получили звания мастеров спорта России

Российским фигуристкам Камиле Валиевой и Майе Хромых присвоены звания «Мастер спорта России».
Приказ об этом опубликовало Министерство спорта Российской Федерации на своём официальном сайте.
Обе 15-летние спортсменки тренируются в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.
Валиева является серебряным призёром чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Также Камила — вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.
Хромых заняла 4-е место на юниорском чемпионате мира в 2020 году и 5-е место на чемпионате России в 2021 году. Также она бронзовый призёр этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.
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