Камила Валиева и Майя Хромых получили звания мастеров спорта России

Российским фигуристкам Камиле Валиевой и Майе Хромых присвоены звания «Мастер спорта России».



Приказ об этом опубликовало Министерство спорта Российской Федерации на своём официальном сайте.



Обе 15-летние спортсменки тренируются в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.



Валиева является серебряным призёром чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Также Камила — вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Хромых заняла 4-е место на юниорском чемпионате мира в 2020 году и 5-е место на чемпионате России в 2021 году. Также она бронзовый призёр этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.

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