Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева и Майя Хромых получили звания мастеров спорта России

Камила Валиева и Майя Хромых получили звания мастеров спорта России
Комментарии

Российским фигуристкам Камиле Валиевой и Майе Хромых присвоены звания «Мастер спорта России».

Приказ об этом опубликовало Министерство спорта Российской Федерации на своём официальном сайте.

Обе 15-летние спортсменки тренируются в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.

Валиева является серебряным призёром чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Также Камила — вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Хромых заняла 4-е место на юниорском чемпионате мира в 2020 году и 5-е место на чемпионате России в 2021 году. Также она бронзовый призёр этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.

Новость по теме
Анна Щербакова возглавила рейтинг ISU, Александра Трусова — на втором месте
Новость по теме
Загитова и дуэт Синицина/Кацалапов выступят в ледовом шоу Art on Ice — Special в Цюрихе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021