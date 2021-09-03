Российский судья рассказал, как канадские функционеры боролись с Евгенией Медведевой

Судья международной категории Александр Веденин рассказал, что канадские функционеры специально создавали проблемы российской фигуристке Евгении Медведевой.



«Канадские функционеры вообще умеют всё хитро организовывать. В свое время они через прессу боролись с Женей Медведевой, побеждавшей на каждом турнире. Ближе к Олимпиаде у канадцев появилась звезда — Кэтлин Осмонд. Активная, эмоциональная девушка. Тяжеленькая, правда, но так она и летала в соответствии со своим весом. В интернете стали часто как бы невзначай появляться ролики о том, как плохо прыгает Женя — с «недокрутами» и «неправильными ребрами». Сравнивали оценки за качество с Юной Ким, хотя здесь вообще разные эпохи и судьи.

То есть зрителю через интернет внедряли мысль, что у Медведевой всёхуже. Это заранее продуманная акция, которая в итоге отразилась на оценках Жени. Только эти интриганы не просчитали, что в решающий момент появится Загитова. В результате они придавили Медведеву так, что она проиграла своей же сокоманднице, а Осмонд всё равно осталась позади. Такие вот закулисные игры, которые можно выявить, только когда ты в теме», — цитирует Веденина «Матч ТВ».

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