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Кагановская/Ангелопол лидируют после ритм-танца на юниорском этапе Гран-при в Кошице

Кагановская/Ангелопол лидируют после ритм-танца на юниорском этапе Гран-при в Кошице
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В Кошице (Словакия) на третьем этапе юниорского Гран-при танцоры на льду завершили своё выступление в ритм-танце.

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол захватили лидерство с результатом 64,84 балла. Вторыми в ритм-танце стали канадцы Натали д’Алессандро и Брюс Уэделл. Их выступление судьи оценили в 64,48 балла. Третий результат показали представители России Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Их результат – 63,10 балла.

Российский дуэт Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин занимает шестое место (58,71 балла). Следом за ними в таблице расположились их соотечественники Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 57,67 балла.

Произвольный танец фигуристы покажут в субботу, 4 сентября.

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