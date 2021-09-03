Кагановская/Ангелопол лидируют после ритм-танца на юниорском этапе Гран-при в Кошице

В Кошице (Словакия) на третьем этапе юниорского Гран-при танцоры на льду завершили своё выступление в ритм-танце.

Россияне Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол захватили лидерство с результатом 64,84 балла. Вторыми в ритм-танце стали канадцы Натали д’Алессандро и Брюс Уэделл. Их выступление судьи оценили в 64,48 балла. Третий результат показали представители России Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Их результат – 63,10 балла.



Российский дуэт Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин занимает шестое место (58,71 балла). Следом за ними в таблице расположились их соотечественники Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 57,67 балла.

Произвольный танец фигуристы покажут в субботу, 4 сентября.