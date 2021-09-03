«Если я запою, то вы не удивляйтесь». Фигуристка Аделина Сотникова — о планах на жизнь

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова во время марафона «Новое знание» заявила, что не откажется выйти на сцену в качестве певицы или сыграть в кино.

Сейчас Сотникова работает тренером в своей академии фигурного катания и выступает в ледовых шоу. Недавно она заключила контракт с музыкальным лейблом.

«Я такой человек — мне надо попробовать всё в этой жизни. Так что если я запою, то вы не удивляйтесь. Но это не значит, что я запою и будут выступать на сцене, хотя кто знает.

Я буду развиваться не только как тренер со своей школой, но и смогу в кино сняться или реально запою. Может, у меня будут многочисленные проекты. Это всё в совокупности направлено на собственное развитие», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

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