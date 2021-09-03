Воспитанник «Ангелов Плющенко» Кирилл Сарновский выиграл этап юниорского Гран-при в Кошице

Российский фигурист Кирилл Сарновский стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия). Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» шёл третьим после короткой программы, но уверенно выиграл произвольную, на 10 баллов опередив соотечественника Илью Яблокова. Третье итоговое место занял лидировавший перед произвольной программой американец Уильям Аннис.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия

Юноши

1. Кирилл Сарновский (Россия) – 215,96.

2. Илья Яблоков (Россия) – 207,39.

3. Уильям Аннис (США) – 204,60...

6. Андрей Анисимов (Россия) – 187,64...

10. Александр Голубев (Россия) – 168,82.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!