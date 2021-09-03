Мухортова и Евгеньев первенствовали в парном катании на этапе юниорского Гран-при в Кошице

Россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе юниорского Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия). Второе место заняли представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава. Бронзу благодаря успешному выступлению в произвольной программе получили россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов.
Шедшие вторыми после короткой программы россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов допустили множество ошибок в произвольном прокате и остались за чертой призёров.
Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия
Спортивные пары
1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 171,99.
2. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 168,26.
3. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (Россия) – 158,82.
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 151,35.
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