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Мухортова и Евгеньев первенствовали в парном катании на этапе юниорского Гран-при в Кошице

Мухортова и Евгеньев первенствовали в парном катании на этапе юниорского Гран-при в Кошице
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Россияне Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе юниорского Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия). Второе место заняли представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава. Бронзу благодаря успешному выступлению в произвольной программе получили россияне Полина Костюкович и Алексей Брюханов.

Шедшие вторыми после короткой программы россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов допустили множество ошибок в произвольном прокате и остались за чертой призёров.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия
Спортивные пары

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 171,99.
2. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 168,26.
3. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (Россия) – 158,82.
4. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 151,35.

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