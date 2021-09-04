«Ангелы Плющенко» поздравили Кирилла Сарновского с победой на этапе юниорского Гран-при

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» поздравила Кирилла Сарновского с победой на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).
«С победой, Кирилл! Браво! Это было очень мощно, это было здорово. Первый старт, первая победа! Так держать. Поздравляем Кирилла Сарновского с победой на 3-м этапе Гран-при среди юниоров. Поздравляем тренерский штаб Академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Марии Ставицкой», — говорится в поздравлении на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
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