Авербух — об алкоголизме Лобачёвой: мы это уже победили!

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух опроверг слухи об алкоголизме его первой жены и бывшей партнёрши в танцах на льду Ирины Лобачёвой.
Принимая поздравления с рождением второго сына, Авербух опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивное фото с Лобачёвой и тренером Натальей Линичук. Фигурист тепло отозвался о наставнике и поблагодарил за звонок и многолетнюю поддержку.
Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».
Один из подписчиков нелестно отозвался о Лобачёвой, ранее страдавшей от алкогольной зависимости. «Какая стала Лобачёва? Лицо запитое! Показывали её как-то по телевизору. И она сама сознавалась в том, что закладывала за воротничок», — написали в комментариях.
Фото: «Инстаграм» Ильи Авербуха
«Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!» — ответил Авербух.
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