Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» выиграла юниорский этап Гран-при в Кошице

Российская фигуристка Вероника Жилина одержала победу в соревнованиях девушек на третьем этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия).

Жилина занимала второе место после короткой программы, но в произвольном прокате превзошла результат соотечественницы Софьи Муравьёвой почти на 10 баллов и обошла её в итоговой турнирной таблице. Обе фигуристки тренируются в академии «Ангелы Плющенко». Третье место заняла Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе.



Воспитанница Анны Царёвой Мария Захарова стала пятой в произвольной программе, но по итогам турнира сохранила четвёртую позицию.



Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия

Девушки



1. Вероника Жилина (Россия) – 216,92.

2. Софья Муравьёва (Россия) – 208,25.

3. Аделия Петросян (Россия) – 201,21.

4. Мария Захарова (Россия) – 190,33.

5. Ким Чхэ-ён (Южная Корея) – 188,46.

6. Ава Мари Зиеглер (США) – 176,29.