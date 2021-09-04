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Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» выиграла юниорский этап Гран-при в Кошице

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» выиграла юниорский этап Гран-при в Кошице
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Российская фигуристка Вероника Жилина одержала победу в соревнованиях девушек на третьем этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Кошице (Словакия).

Жилина занимала второе место после короткой программы, но в произвольном прокате превзошла результат соотечественницы Софьи Муравьёвой почти на 10 баллов и обошла её в итоговой турнирной таблице. Обе фигуристки тренируются в академии «Ангелы Плющенко». Третье место заняла Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе.

Воспитанница Анны Царёвой Мария Захарова стала пятой в произвольной программе, но по итогам турнира сохранила четвёртую позицию.

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при. 3-й этап. Кошице, Словакия
Девушки

1. Вероника Жилина (Россия) – 216,92.
2. Софья Муравьёва (Россия) – 208,25.
3. Аделия Петросян (Россия) – 201,21.
4. Мария Захарова (Россия) – 190,33.
5. Ким Чхэ-ён (Южная Корея) – 188,46.
6. Ава Мари Зиеглер (США) – 176,29.

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