«Ника, это космос». «Ангелы Плющенко» поздравили Жилину с победой на этапе Гран-при

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» поздравила Веронику Жилину с победой на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

«Ника, это космос. Браво! Сложнейший контент произвольной программы с тремя чисто исполненными четверными — 4S, 4Т+3T, 4T+2T.

Поздравляем Веронику Жилину с победой на 3-м этапе Гран-при среди юниоров. Поздравляем группу Евгения Плющенко, Людмилы Алфёровой и Марии Ставицкой и весь тренерский штаб академии. Это уже вторая победа наших спортсменов на этих соревнованиях», — говорится в поздравлении на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Первые четыре места заняли представительницы России. Вслед за Жилиной расположилась ещё одна воспитанница «Ангелов Плющенко» Софья Муравьёва. Третье место заняла ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян, четвёртое — Мария Захарова.

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