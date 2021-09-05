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«Нормально отработали!» Плющенко – о выступлении учеников на этапе Гран-при в Кошице

«Нормально отработали!» Плющенко – о выступлении учеников на этапе Гран-при в Кошице
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление учеников академии «Ангелы Плющенко» на этапе юниорского Гран-при в Кошице (Словакия).

Публикация доступна в «инстаграме» Евгения Плющенко.

«Нормально отработали! Спасибо всем за поддержку! Если ты усердно тренируешься, будет тяжело не только тебе, но и другим будет тяжело тебя победить», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

«Не бывает коротких путей ни к одному месту, куда ты хочешь отправиться», — прокомментировала публикацию супруга Плющенко, Яна Рудковская.

Напомним, воспитанник «Ангелов» Кирилл Сарновский стал победителем Гран-при в Кошице, того же результата добилась ещё одна подопечная Плющенко Вероника Жилина, Софья Муравьёва (также тренируется в «Ангелах Плющенко») стала второй.

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