Тарасова высказалась о выступлении учеников Плющенко на этапе Гран-при в Кошице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении учеников академии «Ангелы Плющенко» на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Кошице (Словакия).

«Хочется очень сильно поздравить Плющенко. И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми. Все хорошо катались, без откровенных провалов», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, воспитанник «Ангелов» Кирилл Сарновский стал победителем Гран-при в Кошице, того же результата добилась ещё одна подопечная Плющенко Вероника Жилина. Софья Муравьёва (также тренируется в «Ангелах Плющенко») стала второй.

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