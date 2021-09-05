Тарасова и Морозов изменили короткую программу после выступления в США

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов совместно с тренерским штабом приняли решение изменить короткую программу на олимпийский сезон-2021/2022 после выступления на Cranberry Cup International, который прошел в Бостоне (США) с 14 по 15 августа, сообщает «Матч ТВ».

В Бостоне Тарасова и Морозов выступили под знаменитую мелодию Клода Дебюсси «Лунный свет». На предстоящих контрольных прокатах в Челябинске дуэт представит новую короткую программу, основой которой стал саундтрек из фильма «МЫ. Верим в любовь».

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира. В межсезонье пара начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе.