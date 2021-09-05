«Сегодня на чиле». Евгений Плющенко подарил медалистам Гран-при поездку в Будапешт

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подарил воспитанникам своей академии, успешно выступившим на этапе юниорской серии Гран-при в Кошице, поездку в Будапешт.

Вместе с Евгением в мини-тур отправились тренер Дмитрий Михайлов, победители соревнований в одиночном катании Вероника Жилина и Кирилл Сарновский, а также серебряный призёр Софья Муравьёва.

«Сегодня на чиле. Оставил команду нашу — юниоров сборной России и академии «Ангелы Плющенко» — на день в одном из моих любимых городов Европы — Будапеште! Спасибо роскошному отелю за тёплый приём! Как всегда было всё на высшем уровне! Спортсмены и тренеры в восторге!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

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