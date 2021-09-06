Саша Плющенко показал стильные кадры с фотосессии с отцом и братом для популярного журнала

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Это кадры с фотосессии для популярного мужского журнала GQ Russia, на снимках также присутствует сын Евгения и брат Саши Арсений, появившийся на свет в сентябре 2020 года.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Какие классные фотографии, одна лучше другой».

«Прекрасные фото, шикарный папа, изумительные дети! Дай вам бог здоровья, счастья, успехов во всех сферах жизни».

«Вы самый лучший папа».

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