Тамара Москвина: после Олимпиады-2022 я хотела бы заняться другой деятельностью

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о планах после зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
«Прежде всего, я хотела бы сохранить здоровье — не только физическое, но и эмоциональное. После олимпийского 2022 года я хотела бы заняться другими видами деятельности — возможно, давать консультации спортсменам, возможно, написать книгу или заняться работой на благо общества. Есть много вариантов, но сейчас моя главная цель — подготовить моих спортсменов в хорошем настроении к самому важному соревнованию в их жизни.
Счастье для меня — это жизнь, потому что в жизни вы испытываете разные эмоции, встречаетесь с разными людьми, с которыми общаетесь, чего-то достигаете. Всё это дало мне возможность успешно ориентироваться в лабиринте жизни и всегда находить выход. Когда я иду по этому лабиринту и попадаю в тупик, я не плачу и не начинаю страдать. Я спокойно пытаюсь обойти это и продолжаю свой путь в хорошем настроении», — приводит слова Москвиной International Figure Skating Мagazine.
Под руководством Москвиной к Олимпиаде-2022 готовятся спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
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