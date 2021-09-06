Тамара Москвина: после Олимпиады-2022 я хотела бы заняться другой деятельностью

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о планах после зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

«Прежде всего, я хотела бы сохранить здоровье — не только физическое, но и эмоциональное. После олимпийского 2022 года я хотела бы заняться другими видами деятельности — возможно, давать консультации спортсменам, возможно, написать книгу или заняться работой на благо общества. Есть много вариантов, но сейчас моя главная цель — подготовить моих спортсменов в хорошем настроении к самому важному соревнованию в их жизни.



Счастье для меня — это жизнь, потому что в жизни вы испытываете разные эмоции, встречаетесь с разными людьми, с которыми общаетесь, чего-то достигаете. Всё это дало мне возможность успешно ориентироваться в лабиринте жизни и всегда находить выход. Когда я иду по этому лабиринту и попадаю в тупик, я не плачу и не начинаю страдать. Я спокойно пытаюсь обойти это и продолжаю свой путь в хорошем настроении», — приводит слова Москвиной International Figure Skating Мagazine.

Под руководством Москвиной к Олимпиаде-2022 готовятся спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.