«А когда будет у нас?» Алексей Ягудин — о защите прав атеистов в Казахстане
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что в Казахстане решили разработать законопроект по защите прав атеистов.
«Интересно, а когда это случится у нас в стране? Надеюсь, скоро...» — написал Алексей Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» алексея ягудина
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
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