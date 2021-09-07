«А когда будет у нас?» Алексей Ягудин — о защите прав атеистов в Казахстане

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что в Казахстане решили разработать законопроект по защите прав атеистов.

«Интересно, а когда это случится у нас в стране? Надеюсь, скоро...» — написал Алексей Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!