Анна Щербакова примет участие в церемонии открытия юниорского этапа Гран-при в Красноярске

Российская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова выступит на церемонии открытия четвёртого этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках.

На церемонии открытия соревнования 17-летняя спортсменка покажет специальный номер вместе с красноярскими юными фигуристами.



Четвёртый этап юниорской серии Гран-при пройдёт в Красноярске с 16 по 18 сентября на «Кристалл арене». За награды будут бороться около 100 спортсменов почти из 30 стран мира.

Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала Гран-при (2019). Также Анна — трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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