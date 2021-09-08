Партнёр 18-летней дочери Этери Тутберидзе показал нежный кадр с фотосессии с Дианой

Российский фигурист Глеб Смолкин опубликовал кадр с фотосессии с партнёршей по танцам на льду Дианой Дэвис. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Фотография доступна в «инстаграме» Глеба Смолкина.

Подписчики так оценили фото Дэвис и Смолкина:

«Как нежно! Очень красивые!»

«Завораживающе».

«Красивая пара: и как партнёры на льду, и как парень с девушкой! И такие молодцы!»

«Им друг с другом повезло».

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. Ранее Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.

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