Партнёр 18-летней дочери Этери Тутберидзе показал нежный кадр с фотосессии с Дианой

Российский фигурист Глеб Смолкин опубликовал кадр с фотосессии с партнёршей по танцам на льду Дианой Дэвис. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Фотография доступна в «инстаграме» Глеба Смолкина.
Подписчики так оценили фото Дэвис и Смолкина:
«Как нежно! Очень красивые!»
«Завораживающе».
«Красивая пара: и как партнёры на льду, и как парень с девушкой! И такие молодцы!»
«Им друг с другом повезло».
В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. Ранее Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать во взрослых соревнованиях.
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