Бойкова и Козловский рассказали о своих отношениях за пределами льда

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые входят в состав сборной России по фигурному катанию и выступают в соревнованиях спортивных пар, рассказали о своих отношениях за пределами льда.



«У нас с Александрой тёплые профессиональные отношения. Мы дружим, много общаемся, делимся какими-то интересными вещами. Но, скажем так, не заходим за личную грань. Каждый выбирает свой путь. Если в паре просыпаются чувства, которые не мешают тренировочному процессу, а даже наоборот, дополняют выступления, добавляют взаимопонимание в паре во время прокатов, то почему нет. Если люди любят друг друга, ценят друг друга, хотят быть вместе, чувствуют, что подходят друг другу, то это здорово. Это выбор каждого.



Партнёры несут ответственность друг за друга, мы в ответе друг перед другом. В моих руках здоровье девушки. Я её бросаю наверх и должен делать это с максимальным хладнокровием, спокойствием и точностью. Мои движения — это напрямую её будущая жизнь, здоровье. Это важно понимать», — сказал Козловский в эфире «Радио Зенит».



«В нашем виде спорта, особенно в парном катании, очень плохо, когда вы ненавидите друг друга. У нас очень травмоопасные элементы, и если мы дадим волю эмоциям, то может произойти что-то не очень хорошее. Поэтому, конечно, нам надо поддерживать хорошие отношения. Да и мы с Димой — хорошие люди», — сказала Бойкова.

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