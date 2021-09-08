Евгений Плющенко показал свою академию в Подмосковье

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко провёл видеоэкскурсию по своей академии, расположенной в Подмосковье рядом с домом, в котором спортсмен живёт со своей семьёй.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
В ролике можно увидеть, как спортсмены тренируются на ледовой площадке, занимаются хореографией и отрабатывают сложные прыжки в двух залах под руководством тренеров и хореографов. Также Плющенко показал массажный кабинет, который воспитанники академии могут посетить как до, так и после тренировки. Ресторан с правильным питанием оборудован дополнительной функцией — родители юных фигуристов могут посмотреть за детьми и остаться незамеченными: затемнённые окна обращены на лёд. Рядом со спорткомплексом расположены площадки для занятий на свежем воздухе, а вокруг — парковая зона с прудами и беседками для отдыха.
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